الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في نهم ورازح

الشارقة 24 – وكالات:
فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها، على مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي صنعاء، بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني: إن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف باتجاه مديرية نهم، وأشار إلى أن سيطرة الجيش على تلك المواقع ستمكنه من قطع خط الإمداد عن الميليشيات المتواجدة غرب منطقة ضبوعة في نهم.
وأضاف المصدر أن 16 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، بينهم قيادي ميداني في كمين نصبه الجيش لهم في المديرية.
وفي جبهة صعدة، أعلنت قوات الجيش اليمني، تحرير أجزاء واسعة من مديرية رازح، ومقتل 30 من عناصر الحوثي.
وقال العقيد حمود هشام أركان حرب اللواء السابع حرس حدود: إن الجيش تمكن من السيطرة على عدة مناطق في مديرية رازح، وإنها باتت على مشارف مركز المديرية وسط تهاوي لمواقع الحوثي.