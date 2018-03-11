الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في نهم ورازح

الشارقة 24 – وكالات:



فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها، على مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي صنعاء، بعد معارك خاضتها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏



وقال مصدر عسكري يمني: إن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط ‏الترابي القادم من محافظة الجوف باتجاه مديرية نهم، وأشار إلى أن سيطرة الجيش ‏على تلك المواقع ستمكنه من قطع خط الإمداد عن الميليشيات المتواجدة غرب منطقة ضبوعة ‏في نهم.



وأضاف المصدر أن 16 عنصراً من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، بينهم قيادي ميداني في كمين نصبه الجيش لهم في المديرية.‏



وفي جبهة صعدة، أعلنت قوات الجيش اليمني، تحرير أجزاء واسعة من مديرية رازح، ومقتل 30 من عناصر الحوثي.



وقال العقيد حمود هشام أركان حرب اللواء السابع حرس حدود: إن الجيش تمكن من السيطرة على عدة مناطق في مديرية رازح، وإنها باتت على مشارف مركز المديرية وسط تهاوي لمواقع الحوثي.