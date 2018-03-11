ألف قتيل مدني والجيش السوري يقطع أوصال الغوطة

الشارقة 24 – أ ف ب:



تمكن الجيش السوري، يوم السبت، من عزل مدينة دوما عن سائر الغوطة الشرقية قرب دمشق، إثر تقدم جديد قسّم خلاله المنطقة المحاصرة، حيث ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من ألف مدني.



وبعزله دوما، استطاع الجيش السوري وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء: دوما ومحيطها شمالاً، حرستا غرباً، وباقي المدن والبلدات التي تمتد من الوسط إلى الجنوب.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "عزلت قوات النظام دوما، أبرز مدن الغوطة الشرقية، بعد سيطرتها على الطريق التي يربطها بحرستا غرباً وعلى مدينة مسرابا إلى الجنوب منها".



وتعرضت دوما، لقصف جوي ومدفعي، حيث يختبئ سكانها في الأقبية، وبدت شوارعها خالية من الحركة، وقد نزح إليها سكان بلدات أخرى فراراً من المعارك.



وقال المرصد إنه وثق مقتل 20 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، السبت في القصف على مدينة دوما، حيث تم انتشال 17 شخصاً سقطوا في الأيام الماضية، مشيراً إلى أن القصف في حرستا وعربين أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين، وارتفعت بذلك حصيلة القتلى المدنيين، منذ 18 فبراير إلى 1022 بينهم 219 طفلاً، كما أصيب أكثر من 4350 آخرين بجروح.



ووجه المجلس المحلي لمدينة دوما "نداء استغاثة" للمنظمات الدولية، مشيراً إلى اكتظاظ الملاجئ والأقبية، حيث أصبح الناس ينامون في الطرقات والحدائق العامة، وصعوبة دفن القتلى بسبب القصف الذي طال أيضاً مقبرة المدينة.