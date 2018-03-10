الجيش اليمني يُكبد الانقلابيين خسائر فادحة في البيضاء وصعدة

الشارقة 24 – وكالات:



سقط عدد من القتلى من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، يوم السبت، إثر معارك مع قوات الجيش اليمني، وفي قصف جوي لطيران التحالف العربي، في محافظة البيضاء.



وقال مسعد الصلاحي المدير العام لمديرية ناطع في محافظة البيضاء: إن مواجهات اندلعت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، على مشارف مديرية الملاجم المحاذية لناطع، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى من الحوثيين.



وأضاف أن المواجهات انتهت بالسيطرة على جبل صوران، الذي يشرف على منطقة فضحة بمديرية الملاجم، دون وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش الوطني والمقاومة، مشيراً إلى أن طيران التحالف شن غارتين دمرتا عربتين عسكريتين للحوثيين على مشارف مديرية الملاجم، مؤكداً احتراق العربتين ومقتل من كانوا على متنها.



وعلى جبهة صعدة، هاجم الجيش اليمني مواقع الميليشيات، في محور علب شمالي المحافظة.



وقال قائد اللواء 63 مشاة العميد ياسر مجلي: إنه عقب المعارك سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إلى جانب فرار من تبقى باتجاه وادي الثعبان، الذي بات تحت سيطرة نارية للجيش.‏