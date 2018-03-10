القوات التركية تصل إلى مشارف مدينة عفرين السورية

عائلة كردية خلال فرارها من قريتها قرب عفرين

الشارقة 24 – رويترز:



قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، إن القوات التركية وصلت إلى مشارف مدينة عفرين، بعد أسابيع من بدء حملة ضد وحدات حماية الشعب الكردية، في شمال غرب سوريا.



وأضاف المرصد، أن تركيا وجماعات المعارضة السورية المتحالفة معها، تتقدم باتجاه المدينة من جهة الشرق، تحت غطاء من قصف مكثف.



وتمكنت تركيا من بسط سيطرتها على كل المناطق الحدودية لعفرين المتاخمة لها، بما في ذلك عدد من البلدات الصغيرة، وعدد كبير من القرى.



وعفرين منفصلة عن منطقة أوسع تسيطر عليها القوات الكردية السورية شرقاً، بمحاذاة الحدود مع تركيا، وتتضمن مناطق واسعة جرى استعادة السيطرة عليها من تنظيم "داعش" الإرهابي، بدعم من الولايات المتحدة.