السلطات الليبية تنقذ 252 مهاجراً قبالة طرابلس والزاوية

الشارقة 24 – واس:



تمكنت دورية لحرس السواحل الليبية، يوم السبت، من إنقاذ نحو 125 مهاجراً غير شرعي، بينهم نساء وطفل، كانوا على متن قارب مطاطي، تعطل محركه بمياه البحر المتوسط.



وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية للحرس في بيان، أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 16 ميلاً شمال الزاوية، مشيراً إلى أن المهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من إفريقيا وآسيا، وتم نقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، لتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، لحين تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وفي عملية ثانية، تمكنت السلطات الليبية من إنقاذ 127 مهاجراً في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل طرابلس.