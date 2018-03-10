"جيش الإسلام" يتفق مع الأمم المتحدة على إخراج إرهابيي "النصرة" من الغوطة

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلن "جيش الإسلام"، أكبر فصائل المعارضة السورية في غوطة دمشق الشرقية، يوم الجمعة، أنه اتفق مع وفد من الأمم المتحدة، على إخراج عناصر هيئة تحرير الشام "النصرة سابقاً"، من الغوطة، باتجاه محافظة إدلب شمال غرب البلاد.



وقال في بيان إن هذه الخطوة، تم اتخاذها بناء على المشاورات التي جرت مع الأمم المتحدة، وعدد من الأطراف الدولية الفاعلة، وبمشاركة ممثلي المجتمع المدني في الغوطة الشرقية.



وفي مجال متصل، أعلن التلفزيون السوري أن عدداً من المسلحين وأسرهم، بدأوا مغادرة الغوطة، وأوضح أن 13 مسلحاً وأسرهم وصلوا إلى نقطة العبور في مخيم الوافدين.