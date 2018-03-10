مفوض اللاجئين: سوريا ما زالت خطرة على عودة اللاجئين

الشارقة 24 – رويترز:



أعلن فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم الجمعة، أنه من المبكر جداً، الحديث عن عودة اللاجئين إلى سوريا، لأن الوضع هناك ما زال غير آمن ومحفوفاً بالمخاطر.



وقال جراندي في مؤتمر بالعاصمة اللبنانية بيروت: 89 بالمئة من السوريين الذين سألناهم في لبنان يقولون إنهم يريدون العودة إلى سوريا في نهاية المطاف، لكن كلهم تقريباً قالوا ليس الآن، وأضاف أنه على الرغم من أن بعض مناطق سوريا أكثر استقراراً من غيرها، إلا أن الحديث عن عودة اللاجئين الآن "سابق لأوانه جداً".



وأوضح أن اللاجئين "يراقبون ما يحدث الآن ويفكرون فيما سيحدث مستقبلاً؟ ما الذي سيحدث في إدلب؟ ما الذي سيحدث في الجنوب؟ ما الذي سيحدث في عفرين؟ ما الذي سيحدث في المناطق الكردية؟"، وتابع قائلاً "الأمر غامض جداً ولذلك الناس ينتظرون".



وأشار جراندي إلى أن المفوضية تقوم باستعدادات لعودة اللاجئين في نهاية المطاف، من خلال العمل في سوريا على الإسكان والخدمات والحماية القانونية.