السعودية توقع اتفاقاً أولياً مع بريطانيا لاقتناء 48 مقاتلة "تايفون" إضافية

الشارقة 24 – وكالات:



أعلن بيان رسمي سعودي-بريطاني مشترك، بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في ختام الزيارة التي أجراها، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، إلى المملكة المتحدّة، توقيع مذكرة إعلان نوايا عن رغبة الجانبين، في استكمال المناقشات بينهما، للتوصل إلى اتفاق لحصول الرياض، على 48 طائرة تايفون إضافية.



ووقع على الاتفاق، الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، عقب محادثات، بينهما تطرقت لسبل تعزيز التعاون الدفاعي.



وقال ويليامسون: إن اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان، توج بالاتفاق بشكل أولي على إتمام صفقة تزويد السعودية بمقاتلات "تايفون" المتطورة، وأكد أن الصفقة ستسهم في تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن زيارة ولي العهد السعودي فتحت فصلاً جديداً في تاريخ العلاقات بين البلدين.



واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.



وذكرت "واس"، أن الجانب السعودي والبريطاني، أبديا ارتياحهما حول القضايا والملفات التي تمت مناقشتها، وآليات التنسيق المشترك بشأنها.



كما وقع ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع البريطاني، مذكرات تفاهم لتعزيز القدرات الدفاعية والتعاون العسكري، وتعميق أوجه التعاون والشراكة وفق رؤية المملكة 2030.



وتفقد ولي العهد السعودي، عدداً من منتجات شركة "بي أي إي" سيستميز البريطانية، بمساهمة الشركات السعودية العاملة في المجال العسكري، واطلع على خطط الشركة المستقبلية لمزيد من نقل وتوطين التقنية، وتدريب وتوظيف المواطنين السعوديين.



من جانب آخر، تم الإعلان الجمعة، عن توقيع اتفاقيتين بين بريطانيا والسعودية، في مجال تكنولوجيات الطاقة النظيفة، والتعاون في القطاع الصحي.



كما التقى ولي العهد السعودي، وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، حيث استعرضا العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار فيها.



وجاء الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان للندن، حيث تم الأربعاء، تأسيس مجلس للشراكة الاستراتيجية وإطلاق مشروعات مشتركة بقيمة 90 مليار دولار.



وشدد الجانبان في البيان المشترك، على ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واتفق البلدان على أن أي حل سياسي، يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية، والدول الإقليمية الأخرى، وشحنات البحر الأحمر، بالإضافة إلى إنهاء الدعم الإيراني للميليشيات وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن.

كما اتفق البلدان على مواصلة العمل معاً لمعالجة الأزمة الإنسانية، وأكدا أهمية العلاقة الدفاعية والأمنية بينهما ودورها في تحقيق الأمن الوطني المشترك والاستقرار الإقليمي، وأشادتا بالعلاقة الدفاعية الاستراتيجية، وأعلنا عزمهما تركيز الجهود لمكافحة الارهاب والتطرف، وتعزيز التسامح والحوار بين الأديان

واتفق البلدان على زيادة التعاون في أمن الطيران، ومواصلة التعاون الوثيق فيما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية، وتعهد بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا.

وفي القضية الفلسطينية، أعاد الجانبان، تأكيدهما الالتزام بحل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وكان ولي العهد السعودي، قد أجرى عدة لقاءات مع المسؤولين البريطانيين، بدأها بلقاء مع الملكة إليزابيث الثانية، ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وابنه الأمير ويليام.