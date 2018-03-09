تركيا تؤكد والأكراد ينفون حصار مدينة عفرين السورية

الشارقة 24 – رويترز:



نفت وحدات حماية الشعب الكردية، يوم الجمعة، حصار القوات التركية لمدينة عفرين، بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن الجيش طوق وسط المدينة.



وقال نوري محمود المتحدث باسم الوحدات: "قوات الجيش التركي تبعد عنها ما بين 10 و15 كيلومتراً".



وأضاف أردوغان خلال كلمة بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: "نحن اليوم في عفرين، وغدًا سنكون في منبج، وبعد غد سنطّهر شرقي نهر الفرات حتى الحدود مع العراق من وحدات حماية الشعب".



وأفادت وكالة أنباء أناضول التركية الرسمية بأن أردوغان، جدد تأكيده بأن بلاده ليست في شمال سوريا من أجل "احتلال" أبدًا، وإنما لتطهيرها من الراغبين في احتلالها، والمنظمات الإرهابية، وإعادتها إلى أصحابها الحقيقيين.