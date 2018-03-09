فلسطين تحذر الاحتلال من خطورة المساس بالحرم الإبراهيمي

الشارقة 24 - د ب أ:



نددت حكومة الوفاق الفلسطينية، بنصب مستوطنين صهاينة، يوم الجمعة، الخيام في ساحة الحرم الإبراهيمي بالخليل في جنوب الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان: إن نصب الخيام إعادة احتلال وإضافة احتلال آخر تحت حماية حكومة الكيان الصهيوني، وحذر من خطورة استمرار المساس بالمقدسات الفلسطينية، من خلال اقتحامات المستوطنين، ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه وإلى الحرم الإبراهيمي، ومنع رفع الآذان فيه.



وأكد أن ذلك، يشكل مساساً سافراً بالشعائر الدينية، بما يمثل اعتداء على المعتقدات، وعلى القانون الدولي والإنساني، وتجاوزاً لكافة اتفاقات وتفاهمات البشرية جمعاء، على احترام معتقدات بعضهم البعض.



وطالب مؤسسات المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات العالمية، برفض وإدانة، اعتداءات الاحتلال، والمساس بالمقدسات في فلسطين، وتنفيذ القوانين الخاصة بوقف ومنع الاعتداء على المقدسات.