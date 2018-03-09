استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بمواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

الشارقة 24 – كونا:



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة آخرين بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.



وقالت الوزارة في بيان: إن الشاب محمد الجعبري "24 عاماً"، استشهد بعد إصابته بنيران الاحتلال في مدينة الخليل، مشيرة إلى أنه كان قد وصل إلى المستشفى، بعد إصابته برصاصة في الصدر، إلا أنه فارق الحياة.



من جانبهم، ذكر أقرباء الشهيد أنه من الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أنه كان يمر بالمكان الذي دارت فيه مواجهات مع قوات الاحتلال، وأصيب برصاصة في صدره.



على صعيد متصل، أكدت الوزارة أن فلسطينيين اثنين أصيبا بالرصاص الحي في الفخذ، وتم إدخالهما إلى مستشفى سلفيت الحكومي، فيما أصيب ثالث برصاصة في البطن، وأصيب رابع بالرصاص المغلف بالمطاط بالعين، ووصلا على إثر ذلك إلى مستشفى رفيديا في نابلس، لتلقي العلاج.



يأتي ذلك، إثر تجدد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، احتجاجاً على قرار الإدارة الأميركية اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.



ورشق فلسطينيون، جيش الاحتلال المتمركز على حاجز عسكري مقام عند المدخل الشمالي لمدينة رام الله بالحجارة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين.



كما قمعت قوات الاحتلال، مسيرة سلمية انطلقت في المزرعة الغربية قرب رام الله، احتجاجاً على سياسات الاستيطان، ورفضاً للقرار الأميركي بشأن القدس.



وفي بلدة اللبن قرب نابلس، دارت مواجهات بين أهالي البلدة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما شهدت منطقة باب الزاوية في الخليل، مواجهات بين عشرات الشباب وقوات الاحتلال.

وفي قطاع غزة، أصيب مواطنان برصاص الاحتلال، في مواجهات اندلعت على طول الحدود الشرقية للقطاع.