ملك البحرين: "القمة العربية" فرصة لوضع استراتيجيات جديدة للعمل المشترك

الشارقة 24 – د ب أ:

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن القمة العربية المقبلة بالرياض ستكون فرصة لرسم استراتيجيات جديدة للعمل العربي المشترك، بعيداً عن الاستراتيجيات القديمة المستهلكة.

وأكد عاهل البحرين على أن مصر مصدر الثقل والاتزان في المنطقة العربية، وأن قوتها واستقرارها قوة وسند للعرب، مشيراً إلى أن أمن الخليج من أمن مصر واستقرارها.

وأشاد العاهل البحريني، خلال حوار أجرته معه صحيفة الأهرام المصرية في العاصمة البحرينية المنامة، بالعلاقات المصرية البحرينية، معرباً عن استعداد بلاده للإسهام في الاستثمار في منطقة شبه جزيرة سيناء.

وحيال الأزمة القطرية قال إن "غالبية الدول العربية كانت ضد إدخال القوى التخريبية في مجتمعاتنا، وقطر لم تستطع الصبر وكشفت عن نفسها، وسارت في طريقها المعادي، وظنت أنها على صواب، وقد تحلينا بأعلى درجات الصبر، لكن الآن نستطيع القول إن الفرصة فاتتهم"، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن طردها من مجلس التعاون الخليجي أمر غير وارد، وعليهم أن يعودوا للعروبة وقيم الإسلام والسلام والتكاتف.

وحول التدخل الإيراني في المنطقة، وصف العاهل البحريني إيران بالـ"فشلة"، مؤكداً مواجهة بلاده "بحسم أي تدخلات من شأنها الإضرار بأمننا والأمن القومي العربي... فالسياسة والتمدد الإيراني التخريبي أمر واضح والدفاع عن النفس حق مشروع".

وأكد أن محاولات التدخل الخارجية والاضطرابات التي تشهدها المنطقة لن يتم تجاوزها إلا بتكاتف العرب جميعاً والالتفاف حول مصر ودعهما.