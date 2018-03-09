ندوة: التدخلات الإيرانية تمزق المجتمعات من خلال أذرعها الإرهابية

الشارقة 24 – واس:



كشفت ندوة عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خطورة التدخلات الإيرانية في الصراعات، والتهديد الذي تشكله لأمن واستقرار الدول العربية.



وتناول المشاركون في الندوة، المشروع الإيراني في الدول العربية والميليشيات التي جندتها إيران لتحقيق هذا المشروع بالوكالة، مشيرين إلى أن إيران تمول 60 ميليشيا مختلفة لإسقاط الدول العربية وتهديد استقرارها.



وتطرقوا إلى ما تقوم به إيران من تدخلات سافرة في مختلف دول العالم ودعمها للإرهاب وسعيها لزعزعة الاستقرار وتمزيق المجتمعات من خلال أذرعها الإرهابية والمتطرفة التي قامت بتأسيسها ورعايتها في عدد من الدول، واصفين ذلك بالخطر الذي يتعين مواجهته، لا سيما أن هذه المنظمات أصبحت تتحدى الحكومات الشرعية وتخطف منها القرار والسيادة وأصبحت تقتل وتشرد وترتكب الجرائم.



وأكدوا أن إيران تحاول عبر ميليشيات الحوثي ضرب المجتمع اليمني واستعمال اليمن لتهديد الاستقرار في الدول العربية، مشيرين إلى تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الذي أكد ان إيران استعملت ميليشيات الحوثي اليمنية لضرب الدول العربية، وأن المتفجرات والصواريخ التي تستعملها تلك الميليشيا هي إيرانية الصنع ومقدمة من الحرس الثوري الإيراني.



وأضافوا أن في سوريا شاركت الميليشيات الطائفية مع قوات الحرس الثوري الإيراني بارتكاب أفظع المجازر من عمليات ذبح وقتل وتهجير عرقي بحق أهالي حمص وداريا والزبداني والقصير ومناطق وحلب ومناطق متعددة من الأراضي السورية.



وطالب المشاركون في الندوة بالوقوف أمام حالة الاٍرهاب التي أوجدها النظام الإيراني عبر فكرة تصدير الاٍرهاب إلى الخارج منذ عام 1979 التي أعطاها الخميني غطاءً دينياً وأصبحت معتقداً طائفياً يضرب دول الشرق الأوسط، ويهدد استقرار وأمن العرب والعالم من أجل نشر الفوضى والشر والدمار.