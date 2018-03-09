بإسناد من طيران التحالف العربي

مقتل 37 حوثياً في حجة ونهم والجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ

  • الجمعة 09, مارس 2018 في 2:03 ص
  • الجيش اليمني خلال المعارك مع الميليشيات الانقلابية
    الجيش اليمني خلال المعارك مع الميليشيات الانقلابية
لقي 37 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية حتفهم، بمعارك مع الجيش اليمني، يوم الخميس في محافظة حجة ومديرية نهم، حيث حررت الشرعية جبال الأدمغ.
الشارقة 24 – واس:
 
قتل 18 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في ‏معارك مع الجيش اليمني، جنوب مديرية ميدي، التابعة ‏لمحافظة حجة.‏
 
وقال مصدر عسكري يوم الخميس: إن الجيش اليمني، بإسناد من طيران "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، هاجم ميليشيات الحوثي في منطقة ‏الكتف، حيث أدى ذلك إلى خسائر فادحة ‏في عتاد وعناصر الميليشيات.‏
 
وفي جبهة ثانية، حرر الجيش اليمني، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.‏
 
وذكر مصدر عسكري، أن التقدم المحرز جاء عقب ‏معارك عنيفة، شنها الجيش ضد الميليشيات الحوثية شمالي مديرية ‏نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.‏
 
وجاءت المواجهات تزامناً، مع تدمير تجمعات للميليشيات الانقلابية في مواقع شرقي تباب الزلال.‏
 
وذكر المصدر، أن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من ‏الميليشيات الحوثية بينهم، قيادي ميداني، يكنى أبو زيد الوجيه.‏