مقتل 37 حوثياً في حجة ونهم والجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ

الشارقة 24 – واس:

قتل 18 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في ‏معارك مع الجيش اليمني، جنوب مديرية ميدي، التابعة ‏لمحافظة حجة.‏

وقال مصدر عسكري يوم الخميس: إن الجيش اليمني، بإسناد من طيران "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، هاجم ميليشيات الحوثي في منطقة ‏الكتف، حيث أدى ذلك إلى خسائر فادحة ‏في عتاد وعناصر الميليشيات.‏

وفي جبهة ثانية، حرر الجيش اليمني، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام ‏الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.‏

وذكر مصدر عسكري، أن التقدم المحرز جاء عقب ‏معارك عنيفة، شنها الجيش ضد الميليشيات الحوثية شمالي مديرية ‏نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.‏

وجاءت المواجهات تزامناً، مع تدمير تجمعات للميليشيات الانقلابية في مواقع شرقي تباب الزلال.‏

وذكر المصدر، أن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من ‏الميليشيات الحوثية بينهم، قيادي ميداني، يكنى أبو زيد الوجيه.‏