مقتل 37 حوثياً في حجة ونهم والجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ

الشارقة 24 – واس:
قتل 18 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإيرانية، في معارك مع الجيش اليمني، جنوب مديرية ميدي، التابعة لمحافظة حجة.
وقال مصدر عسكري يوم الخميس: إن الجيش اليمني، بإسناد من طيران "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، هاجم ميليشيات الحوثي في منطقة الكتف، حيث أدى ذلك إلى خسائر فادحة في عتاد وعناصر الميليشيات.
وفي جبهة ثانية، حرر الجيش اليمني، جبال الأدمغ الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على الطريق الرابط مع محافظة الجوف.
وذكر مصدر عسكري، أن التقدم المحرز جاء عقب معارك عنيفة، شنها الجيش ضد الميليشيات الحوثية شمالي مديرية نهم، التابعة لمحافظة صنعاء.
وجاءت المواجهات تزامناً، مع تدمير تجمعات للميليشيات الانقلابية في مواقع شرقي تباب الزلال.
وذكر المصدر، أن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلاً من الميليشيات الحوثية بينهم، قيادي ميداني، يكنى أبو زيد الوجيه.