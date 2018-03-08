مقتل 100 حوثي والحكومة اليمنية تطالب "المقاومة" بالانضواء تحت رايتها

الشارقة 24 – واس، وام:

أفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية، بمقتل 100 من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات مركزة لمقاتلات التحالف العربي ومواجهات مع المقاومة اليمنية تركزت في مديرية الجراحي بجبهة الساحل الغربي.

وأكدت المصادر العسكرية، أن هذه الحصيلة من القتلى بالإضافة إلى عشرات الجرحى جاءت إثر غارات جوية مكثفة ومركزة لمقاتلات التحالف كبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط انهيارات في صفوفها حيث عمدوا إلى نصب نقاط للقبض على عناصرها الفارة من الجبهات.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي، وبإسناد من القوات الإماراتية تعزيزات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيات وتقع شرق مديرية الجراحي، كما قصفت المقاتلات تعزيزات للحوثيين كانت متجهة نحو الجراحي.

سياسياً، أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، ‏خلال ترؤسه اجتماعاً في مدينة مأرب، ضم قيادات وزارة الدفاع وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر في رئاسة هيئة الأركان العامة، ترحيب الحكومة اليمنية بأي موقف مقاوم لمليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على أن تنضوي تحت رايتها.

وشدد الفريق محسن، على ضرورة الاصطفاف والتكامل ‏ومساندة الجيش الوطني وحشد مختلف المكونات السياسية ‏والمجتمعية، وتكثيف التواصل والتنسيق بين مختلف ‏المحافظات والأجهزة الأمنية والعسكرية.‏

وقال نائب الرئيس اليمني: إن المليشيا الحوثية المدعومة ‏من إيران تقف وراء أزمة النفط والغاز مقابل بيع كميات ‏خاصة بهم في السوق السوداء، متعهداً بالمضي قدماً في ‏سبيل استكمال التحرير ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ‏اليمني، ومثمناً الدور الأخوي لدول التحالف بقيادة ‏المملكة العربية السعودية وما يقومون به من دور في دحر ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية.‏