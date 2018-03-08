"سيناء 2018" تقضي على 105 تكفيريين وتدمر مخازن أسلحة

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الخميس، القضاء على 105 تكفيريين في إطار العملية الشاملة "سيناء 2018" لمجابهة الإرهاب في جميع الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي في مؤتمر صحافي، إن العملية شهدت كذلك تدمير 1907 أوكار ومخازن للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الادارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

وأشار إلى اكتشاف وضبط وتدمير 157 عربة، و387 دراجة نارية خاصة بالعناصر التكفيرية، و41 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية والجنوبية، إضافة إلى ضبط 129 بندقية خرطوش.

وأضاف أنه تم أيضاً اكتشاف وتدمير471 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادتي "سي.4" و"تي.إن. تي" والأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، إضافة إلى تدمير خمس فتحات أنفاق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين.

وأشار كذلك إلى قيام القوات المسلحة باكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين ومركزي إرسال آخرين تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها الإرهابية.

وأوضح المتحدث، أنه تم القبض على عدد 2829 فرداً ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه في دعمها للعناصر التكفيرية، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن عدد كبير منهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ومراجعة موقفهم الأمني.

وأكد المتحدث استمرار العمليات العسكرية لتحقيق أهدافها المخططة لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، مشيراً إلى أن خطط وبرامج التنمية الشاملة في سيناء لم تتوقف بالتزامن مع الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين حدود مصر البرية والساحلية والتصدي بكل قوة لأي محاولة اختراق خط الحدود الدولية، مؤكداً احترام مصر لسيادة جميع الدول المتصلة معها بحدود جغرافية والتنسيق الكامل معها لتأمين الحدود وتبادل المعلومات الخاصة بوجود وتحرك العناصر الإرهابية.

وذكر المتحدث، أن عناصر سلاح المهندسين العسكريين قاموا بتأمين القوات ضد العبوات الناسفة واكتشاف وتدمير الأنفاق المتواجدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء بالتعاون مع قوات حرس الحدود، إلى جانب استكمال إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي.

وأكد المتحدث التزام القوات بالحفاظ على القواعد والضوابط والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين في جميع المناطق التي تشهد عمليات مداهمات أمنية، والالتزام الدقيق بقواعد الاشتباك المعمول بها دولياً.