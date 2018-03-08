السيسي ووزير خارجية البحرين يبحثان تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب

الشارقة 24 – كونا:

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في القاهرة وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بسبل تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس السيسي، حرص بلاده على ضمان أمن واستقرار مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.

من جانبه، نقل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد رسالة من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى للرئيس السيسي، تضمنت التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصيتها وسبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الخارجية البحريني في هذا السياق، حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر في كل المواقف التي تسهم في مواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وتهدد أمن وسلامة الدول العربية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

كذلك استعرض اللقاء، الجهود الجارية من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.