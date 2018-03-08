بن دغر: المعركة مستمرة ما لم تقبل ميليشيا "الحوثي" بالحل السياسي

الشارقة 24 – واس:

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن المعركة في اليمن مستمرة، ما لم تقبل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث وهي، المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار الأمم المتحدة 2216.

وأوضح بن دغر في حديث نشر بصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن هناك خطوة جيدة ستتخذ خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بتوحيد أطياف حزب المؤتمر الشعبي.

وأكد أن السلطة الشرعية تتقدم تجاه تحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

لافتاً إلى أن عاصفة الحزم تعد سداً منيعاً في مواجهة الخطط الإيرانية بالمنطقة وأي عبث بمصالح الأمة العربية.