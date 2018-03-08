"الحزام الأمني" تداهم أوكار "القاعدة" في المحفد ووادي حمارا

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من قوات التحالف العربي، تمكنت قوات الحزام الأمني وبإسناد ودعم من قوات التحالف العربي، من اقتحام عدد من المواقع التي كانت تتحصن بها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مديرية المحفد ووادي حمارا، وعثرت على مستودع صواريخ كاتيوشا تابع لعناصر تنظيم "القاعدة" في وادي حمارا كانت تخطط لاستخدامها ضد المدنيين، ليشكل ذلك ضربة موجعة للعناصر الإرهابية.

وداهمت قوات الحزام الأمني، وكر قيادي "القاعدة" والملقب بزكي لشعب في الجبال الواقعة شمال مديرية المحفد، وتم العثور على عدد كبير من القذائف والذخائر المتعددة في ظل استمرار العمليات لتطهير آخر منفذ للإرهابيين في محافظة أبين وسط فرار للعناصر الإرهابية.

وبدأت "عملية السيل الجارف" أول أمس الثلاثاء، لتطهير جيوب وأوكار مسلحي عناصر تنظيم "القاعدة" من مديرية المحفد ووادي حمارا آخر منفذ للإرهابيين في محافظة أبين.

وأسفرت العملية، عن مقتل قيادي "القاعدة" الملقب "بأبو محسن باصبرين" بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني، إضافة إلى تكبد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح وهزائم كبيرة، فيما تم القبض على عنصرين خطيرين ضمن قائمة المطلوبين.

ونفذت قوات الحزام الأمني، خطة عسكرية محكمة شملت حملات دهم للعناصر والجيوب الإرهابية في محافظة أبين في ظل استمرار "عملية السيل الجارف" في ملاحقة عناصر التنظيم بمديرية المحفد لحين التأكد من خلو المنطقة أي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية، والتي تعد أكبر معاقل " القاعدة" في أبين حيث كانت هناك معسكرات تدريبية في جبال المنطقة للتنظيم.

يذكر أن قوات التحالف العربي، نفذت عملية عسكرية خاطفة نجحت في طرد مسلحي القاعدة من محافظة حضرموت في إبريل 2016، بعد أن ظلت مسيطرة عليها لمدة عام مستغلة الانفلات الأمني عقب انقلاب ميليشيا الحوثي الإيرانية على السلطة الشرعية.