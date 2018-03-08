"الجامعة" تطالب غواتيمالا بالتراجع عن قرار نقل سفارتها للقدس

الشارقة 24 – كونا:

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط اليوم الخميس، خطاباً إلى رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، بالتراجع عن قرار نقل سفارة بلاده في الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلة.

وأعرب البيان، عن الأسف أن تكون غواتيمالا الدولة الوحيدة، إضافة إلى الولايات المتحدة التي تعلن اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة.

وأشار أبو الغيط إلى أن الجانب العربي كان يتطلع لأن تساند غواتيمالا القانون الدولي والعدالة الدولية المتجسدة في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، اتساقاً مع التوافق الدولي القائم بشأن وضعية مدينة القدس تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

ويأتي هذا التحرك في إطار الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية لاحتواء التداعيات السلبية للقرار "المنفرد" للإدارة الأميركية في ديسمبر الماضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني وإعلان نقل السفارة الأميركية اليها.