الأمم المتحدة تحذر من أزمة بالصومال في حال عدم توفير المساعدات اللازمة

الشارقة 24 – وام:

حذر مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإنسانية المجتمع الدولي من مغبة دخول الصومال في أزمة حقيقية منتصف العام الحالي في حال تم تجاهل حاجته من موارد المساعدة الكافية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة مارك لوكوك وماثيو ريكروفت منسق الإغاثة في حالات الطوارئ والأمين الدائم لإدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة في رئاسة اجتماع رفيع المستوى بشأن الحالة الإنسانية في الصومال عقد، الأربعاء، في لندن.

وقال بيان للناطق الرسمي إن أعمال هذا الحدث - الذي شارك فيه نحو 31 دولة من الأعضاء وممثلي وكالات الأمم المتحدة وعدد من المنظمات غير الحكومية - تركزت على إلقاء الضوء بشكل رئيسي على الأزمة الإنسانية التي يمر بها الصومال.

وأشار إلى أن المجتمعين بحثوا سبل توليد الزخم السياسي والمالي العالمي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لشعب الصومال لعام 2018 فضلا عن استخلاص الدروس والعبر من خطة الاستجابة الإنسانية للصومال للعام الماضي.