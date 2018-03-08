مجلس الأمن يبحث مستجدات الوضع في الغوطة الشرقية

الشارقة 24 – وام:

دعا أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان المعنيين بحماية المدنيين والهياكل الأساسية المدنية في جميع الأوقات، مشدداً على أهمية تقيدها بمسؤولياتها الأساسية بتوفير الحماية اللازمة لجميع المنظمات الإنسانية والأفراد والمرافق وغيرها من أصول الإغاثة.

ودعا في بيان له، الذي صدر عقب مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية بشأن تطورات الأوضاع المؤسفة في سوريا، جميع الأطراف المعنية إلى السماح بالوصول الفوري والآمن من دون إعاقة لقوافل المساعدة لمئات الآلاف من المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إليها وخاصة في دوما، مشدداً على أهمية إيصال اللوازم الطبية والصحية إلى قرابة 70 ألف شخص، وذلك حسب الاتفاق المبرم سابقاً بين الأمم المتحدة والسلطات السورية.

وأعرب غوتيريس في بيانه عن قلقه البالغ إزاء استمرار التقارير الواردة لمكتبه وتشير إلى وقوع هجمات في جميع أنحاء جيب الغوطة الشرقية المحاصر والتي أسفرت حتى الآن، منذ الخامس من مارس الجاري، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإلى استمرار قصف مدينة دمشق، مثنياً على شجاعة جميع العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون بلا كلل لضمان حصول المحتاجين في جميع أنحاء سوريا على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.