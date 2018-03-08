محمد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع تيريزا ماي

الشارقة 24 – واس:

استقبلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، وذلك بمقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لندن، حيث عقدا لقاءً ثنائياً.



وفي بداية اللقاء رحبت رئيسة وزراء بريطانيا بسمو ولي العهد في زيارته الحالية، فيما نقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لرئيسة وزراء بريطانيا.



وعبر سموه عن سعادته بتلبية الدعوة لزيارة المملكة المتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.