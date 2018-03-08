قوات الحزام الأمني تعثر على مستودع صواريخ في أبين

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عثرت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، ضمن عملية "السيل الجارف"، على مستودع صواريخ كاتيوشا تابع للعناصر الإرهابية التابعة لـ "القاعدة" في وادي حمارا، كانت تخطط لاستخدامها ضد المدنيين.

ويشكل عثور قوات الحزام الأمني على هذا المستودع ضربة موجعة للعناصر الإرهابية.

وبدأت "عملية السيل الجارف" الثلاثاء، لتطهير مديرية المحفد ووادي حمارا، آخر منفذ للإرهابيين في محافظة أبين، من جيوب وأوكار مسلحي عناصر تنظيم "القاعدة".

ونفذت قوات الحزام الأمني، خطة عسكرية محكمة شملت حملات دهم في محافظة أبين في إطار استمرار العملية، حيث جرت ملاحقة عناصر التنظيم بمديرية المحفد، لحين التأكد من خلوها من أي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية، خاصة وأن التنظيم الإرهابي كان يجري معسكرات تدريبية في جبالها.