الرياض تستضيف القمة العربية في إبريل المقبل

الشارقة 24 – وام:

تستضيف الرياض في إبريل المقبل، القمة العربية المقبلة في دورتها الـ29، فيما تجري حالياً مشاورات بين الدول العربية لتحديد تاريخ انعقادها، بحسب ما أعلنه يوم الأربعاء، أحمد قطان وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية.

وقال الوزير القطان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في ختام أعمال الدورة الـ149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي عقدت برئاسة السعودية: إنه كان من المفترض أن تعقد القمة أواخر مارس الجاري كما جرت العادة، إلا أن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر استدعى اقتراح موعد آخر لم يتناسب مع الأردن الرئيس الحالي للقمة، لذلك فإن هناك مشاورات لتحديد موعد لعقدها في إبريل المقبل.