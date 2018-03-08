مجلس الجامعة العربية يؤكد السيادة المطلقة للإمارات على جزرها المحتلة

الشارقة 24 – وام:

جدد مجلس الجامعة العربية، تأييده المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

جاء ذلك في قرار أصدره المجلس في ختام أعمال دورته الـ 149، مساء الأربعاء، بالجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة السعودية.

واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، معرباً عن إدانته لقيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.

تأييد ودعم خطة تحقيق السلام للرئيس الفلسطيني

وأكد المجلس، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها محمود عباس الرئيس الفلسطيني في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضي، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام، ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

كما أكد تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطيني، وقرارات أطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد، والتأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين .

وشدد المجلس على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي الصهيوني، وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، ودان الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين على حرمة المسجد الأقصى، واعتبر توجه الولايات المتحدة لنقل سفارتها إلى القدس الشريف، واختيارها لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني في هذا العام 2018، موعداً لهذه الخطوة غير القانونية حلقة جديدة في مسلسل انتهاك القانون الدولي

مواصلة دعم الشرعية اليمنية

من جهة أخرى، أكد وزراء الخارجية العرب، استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية .

الالتزام بوحدة ليبيا والحفاظ على سيادة سوريا

وأكد الوزراء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفضهم التدخل الخارجي، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لحفظ الأمن وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها .

كما أكد الوزراء على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

إقرار مشروع قرار مكافحة الإرهاب المقدم من مصر

وأقر المجلس مشروع قرار مصري بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.

ويدعو القرار إلى الامتناع عن تقديم أي من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقي تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية، واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذي يمثلونه.