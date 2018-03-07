قوات التحالف تدمر 9 آليات عسكرية ومعملاً لتصنيع الألغام بالساحل الغربي لليمن

الشارقة 24 – وام:

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية ..قصفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية 9 آليات عسكرية ومعمل لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية، في مواقع لهم بمديريات الجراحي وزبيد والتحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن.

واستهدفت المقاتلات تعزيزات عسكرية ومستودعات ذخيرة دفعت بها مليشيات الحوثي نحو مديرية الجراحي بجبهة الساحل الغربي واسفرت عن مصرع 60 من ميليشيات الحوثي الإيرانية وعشرات الجرحى منهم.

كما أسفرت الغارات عن تكبد الميليشيات الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في الارواح والعتاد فيما تمكنت قوات الشرعية من التصدي لكافة محاولات تسلل المليشيات نحو المناطق المحررة.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية وتدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في مناطق الساحل الغربي.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً على العمليات البرية والجوية والبحرية دعماً لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الإنقلابية حيث يتواكب التحرير مع العمليات الإنسانية الأساسية والضرورية لإغاثة الأشقاء ودعمهم على تجاوز الظرف العصيب الذي يمرون به حيث يتصدر محور الأعمال الإنسانية والإغاثية الأولويات لإغاثة الأشقاء بالإضافة إلى مشاريع إعادة التأهيل لتستعيد الحياة دورتها الطبيعية.

ويأتي تحرير مديرية حيس والتقدم نحو الشمال على الساحل الغربي لليمن محطة مفصلية على طريق التحرير الشامل وجهت قوات التحالف من خلاله ضربة قاضية للمشروع الإنقلابي الإيراني في اليمن.