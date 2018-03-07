جنوب السودان يطلب الانضمام للجامعة العربية

الشارقة 24 – رويترز:

قال مصدر مسؤول بالجامعة العربية، إن دولة جنوب السودان تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة للجامعة للانضمام إليها.

وأوضح المصدر أن الطلب سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في وقت لاحق، الأربعاء، برئاسة السعودية، التي سيمثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير أحمد قطان.

تجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب السودان انفصلت عن السودان بعد استفتاء أجري عام 2011.

ويعيش جنوب السودان حالة من الاضطرابات الدموية منذ عام 2013، على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 3,5مليون آخرين.