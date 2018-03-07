مصرع 15 حوثياً بينهم قيادي والجيش اليمني يحرر مواقع جديدة

الشارقة 24 – واس:



لقي خمسة عشر عنصراً من الميليشيات الحوثية مصرعهم، يوم الثلاثاء، في جبهة رازح شمال غرب محافظة صعدة شمال اليمن، بينهم قائد الميليشيات في الجبهة، إثر غارة لطيران التحالف العربي على تجمعاتهم في جبل الأزهور الاستراتيجي، الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني.



وأكد أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام، أن قائد الميليشيات الحوثية في رازح المدعو "يوسف علي مسفر"، لقي مصرعه، إثر غارة جوية لطيران التحالف العربي على موقعٍ لهم في قمة جبل الأزهور، كما قتل معه آخرون بينهم ضباط يقاتلون في صفوف الميليشيات وهم "سليمان قروش وحمدان أحمد محمد وعبد الله جابر قليلي ومراد حسين سالم وسمير جابر بن قبلي".



وقال أركان حرب اللواء: إن حرس الحدود في الجيش الوطني اليمني باشر مهام عملية عسكرية واسعة في رازح منذ الليلة قبل الماضية، وتمكن من السيطرة على عدة مواقع للميليشيات ضمن خطة عسكرية تهدف لتحرير المديرية بالكامل، موضحاً أن 27 كيلومتراً تفصل القوات اليمنية عن منطقة "مران" معقل التمرد الأول .



من جهة أخرى، أكد المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية مارست مختلف أنواع الاستقطاب للأطفال سواء بالترغيب والتعبئة الفكرية أو بالتجنيد الإجباري .



وأشار البذيجي إلى أن التحالف وثق 902 حالة تجنيد أطفال من قبل الحوثيين خلال العام 2017.