ملك البحرين: حل أزمة قطر في الرياض

الشارقة 24 – بنا:



استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الثلاثاء، الجنرال الأميركي المتقاعد أنتوني زيني، وتيموثي لندركنغ نائب مساعد الوزير لشؤون الخليج العربي والشرق الأدنى بوزارة خارجية الولايات المتحدة، بمناسبة زيارتهما للمملكة، في إطار جولتهما في عدد من دول المنطقة.



واستعرض العاهل البحريني مع ضيفيه، العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة الميادين، وأعرب عن اعتزاز البحرين بما يجمع بينها، وبين الولايات المتحدة الأميركية، من شراكة وثيقة وتنسيق مستمر، منوهاً بما يشهده التعاون الثنائي من تقدم ونماء في العديد من المجالات.



وأشاد الملك حمد، بجهود الولايات المتحدة، ودورها المحوري في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام الدولي، مؤكداً دعم المملكة لكافة هذه الجهود.



وتطرق الحديث خلال اللقاء حول مستجدات أزمة قطر، حيث أشار الملك حمد إلى أن حل هذه الأزمة في الرياض.



كما جرى، بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة وتطورات الأحداث على المستوى الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.