مقتل 39 عسكرياً بسقوط طائرة روسية في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:



نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها: إن طائرة نقل عسكرية روسية سقطت في سوريا، يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 39 شخصاً، في حادث يرفع بشكل كبير عدد قتلى العملية التي يقوم بها الكرملين في سوريا.



ونسبت الوكالات إلى وزارة الدفاع قولها إن الطائرة وهي من طراز "أنتونوف-26"، سقطت في قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية، وإن المعلومات الأولية تشير إلى أن سقوط الطائرة ربما نجم عن خلل فني.



كما نقلت الوكالات عن الوزارة قولها إن 26 راكباً وطاقماً مكوناً من ستة أفراد كانوا على متن الطائرة، وإنهم جميعاً لقوا حتفهم في الحادث، قبل أن تعود الوزارة مرة أخرى، وتقول إن عدد القتلى ارتفع إلى 39 شخصاً.



وذكرت الوزارة، أن جميع من كانوا على متن الطائرة، عسكريون روس، مضيفة أن الوزارة تدرس كل الأسباب المحتملة لتحطمها.



وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعازيه إلى أقارب القتلى، وتلقى أيضاً تقريراً بشأن الحادث من وزير الدفاع سيرغي شويغو.