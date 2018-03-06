قافلة للأمم المتحدة تحاول الوصول للغوطة الشرقية مجدداً هذا الأسبوع

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها تعتزم إرسال قافلة مساعدات أخرى لمنطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا يوم الخميس بعدما لم تستطع 14 من 16 شاحنة إفراغ حمولتها بالكامل يوم الإثنين بسبب قصف مدينة دوما.

وقال ينس لايركه من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في إفادة صحفية يوم الثلاثاء "بعد نحو تسع ساعات في الداخل، تم اتخاذ قرار بالمغادرة لأسباب أمنية وتجنب المخاطرة بسلامة الفرق الإنسانية على الأرض".

وأفاد كريستوف بوليراك من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن العيش تحت الأرض أصبح هو المعتاد في الجيب الذي تسيطر عليه المعارضة ويقطنه نحو 400 ألف شخص، مع إقامة بعض الأسر خلال الشهر المنصرم في الأقبية التي كان بعضها يؤوي 200 شخص.

وأضاف أن ما لا يقل عن ألف طفل قتلوا أو أصيبوا في أنحاء سوريا منذ بداية العام.