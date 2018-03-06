السيسي ومحمد بن سلمان يشاهدان عرضاً مسرحياً بدار الأوبرا المصرية

الشارقة 24 – وام:

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية دار الأوبرا المصرية.

وشاهد عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان عرضاً خاصاً لمسرحية "سلم نفسك" من بطولة مجموعة من الشباب الهواة الدارسين بمركز تنمية الإبداع، وهو العرض الذي تم اختياره من قبل العديد من النقاد كأحسن عرض مسرحي خلال عام 2017، حيث تسلط أحداث المسرحية الضوء على عدد من القضايا ذات الصلة بالواقع الذي يعيشه المجتمع المعاصر خلال الفترة الأخيرة.