موريتانيا وإسبانيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري

الشارقة 24 - د ب أ:

اتفقت موريتانيا وإسبانيا على تعزيز وتطوير تعاونهما العسكري والدفاعي ونقله إلى آفاق أرحب.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها لموريتانيا قائد أركان الجيش الإسباني الجنرال فرناندو أليخاندري مارتينث.

وأجرى مارتينيث، الإثنين، مباحثات مع نظيره الموريتاني الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد ووزير الدفاع ديالو ممادو باتيا.

وكان المسؤول العسكري الإسباني قد وصل الإثنين إلى نواكشوط في زيارة رسمية تستغرق يومين زار في يومها الأول قيادة أركان الجيوش الموريتانية والمدرسة العسكرية متعددة التقنيات.

وتعتمد إسبانيا على خفر السواحل الموريتاني في منع تدفق المهاجرين الأفارقة إلى جزر الكناري بإسبانيا.

ويجري الضباط الموريتانيون دورات تدريب وتحسين خبرة في الكليات الحربية الإسبانية.