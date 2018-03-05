شيخ الأزهر يشيد بدور السعودية في خدمة الأمة الإسلامية

الشارقة 24 – واس:

استقبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في القاهرة اليوم الإثنين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بحضور الوفد الرسمي المرافق.

ورحب شيخ الأزهر بسمو ولي العهد في زيارته الحالية لمصر، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية في خدمة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها، فيما نوه الأمير محمد بن سلمان بدور الأزهر في نشر العلم الشرعي وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.

كما جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية للحفاظ على الثوابت الدينية ونشر الثقافة الإسلامية، وإبراز المبادئ السمحة والقيم النبيلة، ونبذ الفكر المتطرف.