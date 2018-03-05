"تقييم الحوادث في اليمن" يؤكد التركيز فقط على قصف الأهداف العسكرية المشروعة

الشارقة 24 – واس، كونا:

قال المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، إن طيران التحالف يستهدف فقط قصف الأهداف العسكرية المشروعة.

ونفى المنصور في مؤتمر صحافي بالرياض اليوم الإثنين، الادعاءات الموجهة من جهات ومنظمات دولية للعمليات العسكرية المنفذة من قوات التحالف في اليمن، واستهدفت بها عناصر أو مواقع لمليشيا الحوثي، عن قصف قرية محضة أو جسر الهاملي، مؤكداً أن التحالف قصف أهدافاً كانت تشكل خطراً حقيقياً وتقع بعيدة عن هذه المناطق.

وأشار إلى أنه ثبت عدم تنفيذ أي عمليات جوية من قوات التحالف على قرية محضة وقت الادعاء.

وأكد في هذا السياق، أن أقرب هدف لقرية محضة تم قصفه كان يبعد 49 كيلومتراً عن القرية وستة كيلومترات عن الحدود الدولية للسعودية، وينطبق ذات الأمر بعدم صحة ادعاء استهداف عربة بالقرب من جسر الهاملي التي تبعد عن موقع الهدف اثنين كيلو متر.

وحول الادعاءات بقصف منتزه زايد السياحي على جبل صبر بمحافظة تعز، أوضح المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، أن الفريق المشترك قام بتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاع الفريق المشترك على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، تبين أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد تجمعات كبيرة لميليشيا الحوثي المسلحة ودبابات في منتزه زايد السياحي على جبل صبر بمحافظة تعز، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، وبالتالي سقطت عنه الحماية القانونية، وذلك لاستخدام منتزه زايد السياحي من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي.

وأضاف المنصور، أنه بناءً على المعطيات، قامت قوات التحالف الجوية بتاريخ السادس والعشرين من مايو 2015 باستهداف منتزه زايد السياحي، وذلك باستخدام ست قنابل موجهة، أربع منها أصابت الهدف، وانحرفت قنبلتان نتيجة خلل تقني في أنظمة التوجيه في الطائرة حيث سقطت القنبلتان على منطقة تبعد مسافة 200 متر تقريباً عن الهدف، مما أدى الى تعرض منزل للتدمير الكلي، وتعرض منزل آخر مكون من ثلاثة طوابق إلى أضرار جزئية.

وبين أنه على ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث بأن استهداف منتزه زايد السياحي يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويرى الفريق المشترك نظر دول التحالف في تقديم مساعدات لذوي الضحايا والمصابين وما نتج عنه من أضرار مادية.

ونوه المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، بالجهود الكبيرة المبذولة من دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، المعنية بتقديم أفضل ما يمكن من الدعم للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، سواء على المستوى الإنساني المثالي الذي تشهده الأراضي اليمنية حالياً، أو على مستوى الدعم العسكري للجيش اليمني النظامي، عبر عمليات عسكرية غالباً ما تكون جوية، ودائماً ما تأخذ من الدقة في ضرب الأهداف العسكرية أولوية.