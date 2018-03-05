خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول

الشارقة 24 – وام:

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض الإثنين، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول لدى المملكة وهم: سفير منغوليا غير المقيم تشينتو شيغ زوريغت، وسفير الفلبين عدنان النتو، وسفير نيجيريا الاتحادية محمدو عيسى دودو، وسفير نيوزيلندا جيمس إدوارد هيكتور، وسفير سلوفاكيا غير المقيم فالير فرانكو، وسفير إمبراطورية اليابان تسوكاسا ايمورا، وسفير تركيا أردوغان كوك، وسفير صربيا محمد يوسف سباهتش، وسفير بولندا يان ستانيسلاف بوري، وسفير الأورجواي كارلوس بيتانكورت، وسفير جنوب افريقيا كوسبرت تيمبا خبوشي، وسفير البرتغال لويس ألميدا فيراز، وسفير لبنان فوزي محمد منذر كباره، وسفير أذربيجان شاهين شاكر عبداللاييف، وسفيرة جمهورية لاتفيا غير المقيمة استرا كورمي.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في المملكة العربية السعودية، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.