الحكومة الفلسطينية تدعو إلى تحرك عربي ضد جواتيمالا

الشارقة 24 – د ب أ:

حثت حكومة الوفاق الفلسطينية، في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الإثنين، الدول العربية والإسلامية على اتخاذ موقف حازم تجاه قرار رئيس جواتيمالا جيمي موراليس نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واعتبرته مخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ومن جهتها، دعت حركة فتح في بيان صحافي، الدول العربية إلى تطبيق قرارات القمم العربية الداعية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة في العالم قد تقدم على نقل سفارتها إلى القدس.

واعتبرت أنه يجب اعتبار الخطوة الجواتيمالية إذا تم الإصرار عليها، فرصة لإيصال درس لكل دولة تفكر أن تحذو حذوها، إذ أن من حق الدول العربية والإسلامية أن تنتصر من خلال قطع علاقاتها مع جواتيمالا انتصاراً لحقوق العرب والمسلمين والمسيحيين في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وكان رئيس جواتيمالا جيمي موراليس أعلن أمس الأحد، في كلمة له أمام مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية اليهودية "أيباك"، أن بلاده ستنقل سفارتها في الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل، بعد يومين من قيام السفارة الأميركية بالخطوة ذاتها.