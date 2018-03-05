شاحنات إغاثة تبدأ في دخول الغوطة الشرقية دون إمدادات طبية

الشارقة 24 – رويترز:

قال شاهد إن شاحنات إغاثة بدأت في دخول منطقة الغوطة الشرقية السورية، اليوم الإثنين، لتصبح بذلك أول مساعدات تصل الجيب المحاصر منذ أن بدأت القوات الحكومية قبل أسبوعين أحد أعنف هجماتها منذ نشوب الصراع.

وكان مسؤول بمنظمة الصحة العالمية قال إن الحكومة السورية سحبت معظم اللوازم الطبية من شاحنات الأمم المتحدة، ومنعت دخول حقائب الإسعافات الأولية ولوازم الجراحة والغسيل الكلوي وعبوات الإنسولين إلى الجيب الذي يعيش فيه 400 ألف شخص.

وتوعد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الأحد، بمواصلة هجومه على آخر معقل كبير للمعارضة قرب العاصمة دمشق، قائلاً: "إن الهجوم لا يتعارض مع وقف لإطلاق النار يدوم خمس ساعات يومياً ودعت إليه روسيا الحليفة الرئيسية لدمشق".