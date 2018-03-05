المرصد السوري: مقتل 14 مدنياً في غارات لقوات النظام على الغوطة

الشارقة 24 - واس:

قتل ما لا يقل عن 14 مدنياً في غارات جديدة نفذتها قوات النظام السوري، اليوم الإثنين، على الغوطة الشرقية المحاصرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي نفذتها قوات النظام السوري استهدفت صباح اليوم الإثنين، عدداً من بلدات الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أنه في الحمورية قتل 10 أشخاص في قصف جديد بالبراميل المتفجرة قبيل وبعد منتصف الليل.

وفي سياق متصل، أعلن المرصد، اليوم الإثنين، عن سيطرة الجيش السوري وحلفاءه على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية من أيدي مقاتلي المعارضة، منذ أن بدأوا هجوماً برياً في المنطقة القريبة من دمشق منذ أسبوع.

وذكر المرصد أن أكثر من 700 شخص قتلوا في الغوطة خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن بدأت الحكومة وحلفاؤها قصفاً عنيفاً للمنطقة يوم 18 فبراير، استعداداً لشن هجوم.