مصر والسعودية توقعان 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم استثمارية

الشارقة 24 – وام:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في القاهرة، الأحد، توقيع 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في عدد من المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقيات تضمنت اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين وزارتي البيئة المصرية والبيئة والمياه والزراعة السعودية، إضافة إلى الاتفاق المعدِل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تفعيل هذا الصندوق.

وأضافت أنه تم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والهيئة العامة للاستثمار في السعودية.