الحكومة اليمنية تطالب بوقف تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين

الشارقة 24 – وام:



جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها بضرورة تكاتف ‏جهود المجتمع الدولي، لوقف استمرار تصدير ‏الأسلحة الإيرانية للحوثيين، باعتبار ذلك خرقاً ‏لقرارات مجلس الأمن الدولي ويسهم في استمرار ‏الحرب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة. ‏



وأكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك ‏المخلافي خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ‏اليمن، ماثيو تويلر، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من ‏إيران عملت بكل السبل لمنع الوصول إلى سلام ‏مستدام في البلاد. ‏



وجدد المخلافي موقف الحكومة الشرعية ‏المتمسك بالحل السلمي المستند للمرجعيات الثلاث ‏المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً والمتمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية ‏وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم ‏‏2216. ‏