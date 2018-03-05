الحكومة اليمنية تطالب بوقف تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين

الشارقة 24 – وام:
جددت الحكومة اليمنية، مطالبتها بضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي، لوقف استمرار تصدير الأسلحة الإيرانية للحوثيين، باعتبار ذلك خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ويسهم في استمرار الحرب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.
وأكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن، ماثيو تويلر، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عملت بكل السبل لمنع الوصول إلى سلام مستدام في البلاد.
وجدد المخلافي موقف الحكومة الشرعية المتمسك بالحل السلمي المستند للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً والمتمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.