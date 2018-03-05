مصر والسعودية تؤكدان "مواصلة العمل معاً"

الشارقة 24 – وام:



اتفقت مصر والسعودية على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.



جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية المصرية عقب جلسة مباحثات عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لمدة ثلاثة أيام برفقة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السعوديين.



كما أكد الجانبان مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.