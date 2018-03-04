محمد بن سلمان يبدأ زيارة لمصر في مستهل جولة خارجية

الشارقة 24 – واس:



بدأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، يوم الأحد زيارة لمصر، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي.



وقال بيان أصدره الديوان الملكي السعودي، إن الزيارة تأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتلبية لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وأضاف البيان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيجتمع أيضاً مع عدد من المسؤولين المصريين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



ويضم الوفد الرسمي لولي العهد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعيد، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.