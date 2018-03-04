ترامب يتصل بالسيسي لمناقشة الوضع الإقليمي

الشارقة 24 – رويترز:



قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة الوضع الإقليمي.



وقال السفير بسام راضي في بيان "تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأميركية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي".



وأضاف "تم خلال الاتصال أيضا مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة".