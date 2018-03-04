انطلاق الدورة الـ 149 للجامعة العربية برئاسة السعودية

الشارقة 24 – كونا:



دعا الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، رئيس الوفد السعودي، رئيس الدورة الـ "149" لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في كلمة الافتتاح، إلى ضرورة تطوير منظومة العمل العربي المشترك.



وقال الرسي إن ثوابت بلاده بشأن القضية الفلسطينية لتحقيق السلام واضحة، وتتمثل في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.



وأكد حرص المملكة على وحدة وسيادة اليمن وسوريا وليبيا وعلى سلامة أراضيها وإعادة الامن والاستقرار لها ودفع مسيرتها نحو التنمية والبناء ودعم الحل السياسي القائم على القرارات الشرعية والدولية، باعتبارها تمثل المخرج الوحيد لحل هذه القضايا.



من جانبه، قال رئيس الدورة السابقة الـ 148 مندوب جيبوتي الدائم لدى الجامعة العربية محمد حرسي، إن بلاده حرصت خلال رئاستها للدورة على توحيد الموقف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء بأدائه والتعاون مع الجامعة العربية في هذا الإطار.



وأضاف حرسي، أن الدورة السابقة للمجلس كانت حافلة بالاجتماعات والمشاورات والتي كان الهدف منها خدمة القضايا العربية ودفع مسارات التسوية لجميع القضايا العربية.



وذكر أن أخطر التحديات التي تواجهنا هي تصاعد ظاهرة الإرهاب والتطرف واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والاحتلال الإريتري لأراض جيبوتية وتحديات الأمن المائي العربي.