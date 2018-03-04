الجيش الوطني اليمني يستعيد مواقع غرب تعز ‏

الشارقة 24 – واس:
أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدماً ميدانياً في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، بعد خوضها معارك ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد موقعاً كانت تتخذ منه الميليشيا مركزاً لقيادتها في منطقة القُحيفة التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، إضافة إلى استعادة السيطرة على عدد من المواقع منها "نوبة الحصن وتلال الردمة والمجرجحة ومنطقة الأقحاف".
وأضاف المصدر في تصريح لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى مقتل 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي وأصيب آخرين في تلك المعارك.
وفي جبهة الشرقية لمدينة تعز عاصمة المحافظة، تمكنت قوات من الجيش الوطني اليمني من تدمير تجمعات لقوات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في قلعة لوزم ومنطقة الكريفات.
أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدماً ميدانياً في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، بعد خوضها معارك ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد موقعاً كانت تتخذ منه الميليشيا مركزاً لقيادتها في منطقة القُحيفة التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، إضافة إلى استعادة السيطرة على عدد من المواقع منها "نوبة الحصن وتلال الردمة والمجرجحة ومنطقة الأقحاف".
وأضاف المصدر في تصريح لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى مقتل 18 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي وأصيب آخرين في تلك المعارك.
وفي جبهة الشرقية لمدينة تعز عاصمة المحافظة، تمكنت قوات من الجيش الوطني اليمني من تدمير تجمعات لقوات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في قلعة لوزم ومنطقة الكريفات.