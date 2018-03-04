الجيش الوطني اليمني يستعيد مواقع غرب تعز ‏

الجيش اليمني خلال مواجهات مع الانقلابيين

الشارقة 24 – واس:



أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدماً ميدانياً في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، بعد خوضها معارك ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.‏



وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد موقعاً كانت تتخذ منه الميليشيا مركزاً لقيادتها في ‏منطقة القُحيفة التابعة لمديرية مقبنة غرب تعز، إضافة إلى استعادة السيطرة على عدد ‏من المواقع منها "نوبة الحصن وتلال الردمة والمجرجحة ومنطقة الأقحاف".‏



وأضاف المصدر في تصريح لموقع "26 سبتمبر" التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى مقتل ‏‏18 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي وأصيب آخرين في تلك المعارك.‏



وفي جبهة الشرقية لمدينة تعز عاصمة المحافظة، تمكنت قوات من الجيش الوطني اليمني من تدمير تجمعات لقوات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في قلعة لوزم ومنطقة الكريفات.‏