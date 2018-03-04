الجيش المصري يلقي القبض على 10 إرهابيين شديدي الخطورة

الشارقة 24 – وام:



أعلنت القوات المسلحة المصرية القضاء على 10 إرهابيين شديدي الخطورة، وتدمير 6 أهداف للعناصر الإرهابية وتدمير سيارتين مفخختين بشمال ووسط سيناء، وذلك في إطار عملية المجابهة الشاملة "سيناء 2018" التي تقوم بها القوات المصرية بسيناء.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان أصدرته، الأحد، إنه أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية استشهد ضابطين وجنديين وإصابة ضابط و3 جنود.

ونوهت إلى أن القوات ألقت القبض على 245 من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائياً، وتم الإفراج عن عدد آخر بعد فحص موقفهم الأمني، وتدمير 145 ملجأ ووكر ومخزن بالمناطق الجبلية، والخنادق المجهزة هندسياً لإيواء العناصر الإرهابية.