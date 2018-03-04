النظام السوري يستعيد 10% من الغوطة وتركيا تقتل 36 من عناصره بعفرين

الشارقة 24- وكالات:



استعادت قوات النظام السوري، السيطرة على 10% من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، بعد معارك برية مستمرة منذ أيام ضد فصائل معارضة مسيطرة على القطاع.



وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم السبت، أن قوات النظام السوري عادت لتسيطر على جيب في جنوب شرق المنطقة، يضم خصوصاً حزرما والنشابية والشيفونية، وعلى 10% من الغوطة الشرقية.



وعلى جبهة أخرى في الحرب متعددة الأطراف، قالت تركيا إنها استولت على بلدة راجو الكردية في منطقة عفرين شمال غرب البلاد، حيث تخوض قتالاً ضد وحدات حماية الشعب الكردية منذ يناير الماضي، بمساعدة مسلحين سوريين متحالفين معها.



وقال المرصد إن الحملة التركية تتسارع وتيرتها، وإن المقاتلات التركية قصفت القوات الموالية للحكومة السورية للمرة الثالثة خلال 48 ساعة في المنطقة، ما أدى إلى مقتل 36 منهم، وأضاف أنه بذلك يرتفع إلى 58 على الأقل عدد عناصر القوات الشعبية التابعة للجيش السوري الذين قتلوا منذ دخولهم عفرين، وتابع أنه لا يزال هناك العشرات منهم تحت أنقاض الدمار.



وفي ألمانيا، تظاهر عدة آلاف في العاصمة برلين، احتجاجاً على الهجوم التركي على عفرين.