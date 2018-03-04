ميليشيات الحوثي توجه باعتقال 50 فاراً من عناصرها

الشارقة 24 – وام:



وجهت ميليشيات الحوثي الإيرانية، باعتقال خمسين من عناصرها، فروا من جبهات القتال في الساحل الغربي لليمن، خصوصاً على أطراف مديرية الجراحي.



وعممت الميليشيات أسماء الفارين على نقاط تفتيشها، لاعتقالهم بحجة فرارهم من الجبهات، بعد أن تكبدوا خسائر فادحة في العتاد والأرواح، نتيجة الضربات الموجعة لمقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية من جهة، والمواجهات مع المقاومة اليمنية من جهة أخرى .



وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن ميليشيات الحوثي الإيرانية، نصبت العديد من نقاط التفتيش على المناطق التي تحاصرها بجبهة الساحل الغربي، لاعتقال عناصرها الفارة من الجبهات جراء الانهيارات المتلاحقة في صفوفهم.



وكشفت المصادر نفسها، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية، تنفذ عمليات للتجنيد القسري للمئات من السكان القابعين في المناطق التي تحاصرها، عبر إجبار "عقال الحارات" السكنية على تجنيد مقاتلين جدد لإقحامهم في جبهات القتال، في أعقاب الانهيارات التي تتعرض لها هذه الميليشيات ميدانياً ونفسياً، مشيرة إلى أن الميليشيات تهدد الرافضين للتجنيد بالقتل أو الخطف، وسط رفض واستياء شعبي واسع في مختلف المناطق التي تحاصرها .



يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مقاتلات التحالف العربي، شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، وتدمير تعزيزاتها العسكرية وآلياتها في مناطق الساحل الغربي .



وتقدم القوات المسلحة الإماراتية، ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، إسناداً عسكرياً ودعماً لوجستياً، للعمليات البرية والجوية والبحرية، دعماً لليمن الشقيق، لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي.